Росія "просить" українців відмовитися від землі в Криму: погрожують забрати примусово

Росіяни збираються примусово продати землю іноземців в окупованому Криму, якщо ті не "відмовляться" від неї примусово. Більшість земельних ділянок належать українцям.

Всього іноземцям в Криму належало близько 11,5 тисячі ділянок.

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Росія хоче продавати землі примусово

В Росреєстрі заявили, що влада примусово продаватиме землі іноземців. Окупанти стверджують, що люди мають відмовитись від землі протягом року після указу президента Володимира Путіна.

Гроші мають передати колишньому власнику або державі, відшкодувавши вартість майна.

Що цьому передувало