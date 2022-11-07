Втрачає свій потенціал чи накопичує запаси: чому Росія просить зброю у союзників

Росія вже певний час отримує зброю для війни проти України з Ірану, а зараз вперше за багато років поїзди до Росії почала відправляти Північна Корея. Цілком ймовірно, що вони завантажені снарядами.

Російський ВПК не справляється

Постачання боєприпасів з КНДР вкотре доводить, що військово-промисловий комплекс Росії став на шлях своєї деградації. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.

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Він зауважив, що до початку повномасштабної війни до 40 відсотків сучасної російської зброї комплектувалося з імпортних деталей. Наприклад, знаменитий "Кинджал" – гіперзвукова ракета, якою дуже пишаються окупанти, має 130 імпортних деталей, а бронеавтомобіль "Тигр" укомплектований американським турбодизельним двигуном Cummins. Таких прикладів можна навести десятки. А оскільки зараз усі ці елементи Росії недоступні, вона має великі проблеми з виробництвом зброї та військової техніки.

Відтак, військова співпраця країни-агресорки з Північною Кореєю є нічим іншим, як намаганням Росії хоч якось забезпечити свій стратегічний технологічний запас, і насамперед мова йде саме про снаряди.

Чи суттєво снаряди від КНДР допоможуть Росії

Черник пояснив, що КНДР дійсно має певні снарядні заводи, хоч вони й "виросли" з Радянського Союзу, адже Північна Корея – також практично закрита країна і нічого сучасного спродукувати не може.

"На мій погляд, 10 тисяч кілометрів довезення цих снарядів – це неймовірно довжелезне плече і зможе забезпечити Росію буквально на кілька відсотків від щоденної потреби виставляння артилерійських вогневих валів", – вважає військовий експерт.

Він нагадав, що ще у часовому проміжку з червня по серпень росіяни витрачали до 60 тисяч снарядів щодня, але зараз їхня кількість суттєво скоротилася. На сьогодні це менше ніж 20 тисяч снарядів щодня. Це також є свідченням початку деградації російського військово-промислового комплексу ВПК.

Але не варто випереджати події і казати, що снаряди у них закінчаться. Не закінчаться – вони будуть збирати їх де тільки можуть, а крім того, до 125 тисяч снарядів на місяць можуть виробляти самі,

– підсумував Черник.

Петро Черник про військову допомогу Росії від Північної Кореї: дивіться відео

Чому Росія змогла домовитися з Іраном та КНДР

Політолог Валентин Гладких вважає, що, співпрацюючи з Росією, Іран та Північна Корея посилають сигнал Заходу. Мовляв, якщо цивілізований світ не буде налагоджувати з ними стосунки та йти на певні поступки, то вони знайдуть собі альтернативу у вигляді Росії.

Тобто вони хочуть в обмін, наприклад, на послаблення санкцій, пропонувати припинення надання допомоги Росії. Однак цей шантаж нічого не дасть, адже спроби Заходу йти на поступки цим державам вже були, але їхнє позиціювання себе та ставлення до решти світу не змінилося.