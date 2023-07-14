Росія найближчим часом просуватиме 4 тактики: Подоляк озвучив важливі складові

Росія програє на фронті і зазнає значних втрат. Тріщить по швах і її інформаційний фронт. Утім, пропагандисти не здаються і вкотре намагатимуться запустити фейки та ІПСО.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він назвав 4 головних наративи.

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Наративи російської пропаганди

Один з перших фейків може стосуватися ситуації на фронті. Росіяни зазнають колосальних втрат, а тому будуть перемикати увагу своєї аудиторії.

"Невдалі наступальні операції, які не дозволяють швидко деокупувати території, тому війна затягнеться на роки і буде багато жертв. Це ключовий примітивний наратив, який вони будуть просувати і роблять вже", – зазначив Подоляк.

Росіяни спробують збрехати, що наша країна втрачає партнерів. Мовляв, на фоні своїх внутрішніх проблем вони зменшуватимуть свою підтримку і зрештою Україна залишиться сам на сам з Росією. Третя відверта брехня може стосуватися переоснащення російського військово-промислового комплексу.

Вони просуватимуть, що російський ВПК перебудувався і масштабно готується до наступних етапів, які почнуться восени чи взимку. Ми маємо зрозуміти, що це буде ключовий наратив,

– відзначив радник голови ОПУ.

Ворог не обійде увагою ще одну тему – корупцію в Україні. Цим наративом росіяни користуються від початку повномасштабного вторгнення.

"Вони казатимуть, що тут уряд зацікавлений, щоб війна тягнулася роками, бо вони на ній "заробляють". Це примітивна теза, яка була з першого дня, але періодично вони роблять її ключовою", – підкреслив Подоляк.

Він також додав, що періодично росіяни спробують повертатися до фейків про "руйнування" ГРУу або повідомлятимуть про загибель тих чи інших командирів. Нагадаємо, що у червні російська пропаганда робила інформаційні "вкиди" щодо Кирила Буданова та Валерія Залужного. В українській розвідці пояснювали їхні мотиви.

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Правильна реакція і подальші дії

Безперечно, подібні "вкиди" росіян розраховані винятково на їхню внутрішню аудиторію. Оскільки здорове суспільство, а тим більше Захід, вже давно не вірять словам пропагандистів. Всі їхні подальші заяви передбачені і очевидні, підкреслив Михайло Подоляк. Він також у свою чергу наголосив про різницю в суспільстві і різницю критичного мислення потенційних споживачів інформації.

"Моя позиція проста – треба дійти до фіналу цієї війни. Щодня прокидатися і робити все те саме у повному обсязі: просувати свої наративи, проводити роз'яснення і зустрічі. Це важливо. Ми маємо до кінця війни вести увесь цей обсяг і не реагувати на спроби розхитати особистості якимись "компроматиками". Спокійно робимо свою справу і розвінчуємо міфи", – резюмував посадовець.