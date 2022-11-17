"Польща готується до війни": у РНБО розкрили маніпуляцію ЗМІ з російськими наративами

Деякі польські ЗМІ просувають російські наративи в країні. Мовляв, Польща готується до війни.

Зазначають, що польське видання Dziennik Polityczny поширює інформацію, що нібито Польща готується до війни.

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Як Росія просуває свої наративи у Польщі

Там посилаються на слова речника Пентагону Джона Кірбі. Мовляв, незабаром у Польщі буде більше американських солдатів. Як зазначає видання, кількість постійно дислокованих американських солдатів у Польщі – 4 тисячі, а через загрозу з боку Росії, туди відправили ще 4700 особи.

Видання переконує у тому, що Пентагон готується відкрити ще один фронт. Однак це є маніпуляцією.

Зокрема, у червні в інтерв’ю виданню Polska Times міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що країна приймає американських солдатів на своїй території і планує підвищити готовність союзних сил у разі загрози.

Через декілька днів на саміті НАТО в Мадриді ухвалили нову концепцію з посилення Східного флангу НАТО.

Також у матеріалі Dziennik Polityczny вказали популярний російський наратив про бажання Польщі відновити "повний контроль Варшави над Україною". Ця інформація не відповідає дійсності.

У Польщі вдали дві ракети: головне

У вівторок, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки України на територію Польщі впали дві російські ракети. Це сталося у Пшеводові в Грубешівському районі, що на кордоні з Україною. На жаль, двоє людей загинули.

17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів, що скоріш за все, нещасний випадок у Польщі був спровокований українською ракетою протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, кому належать уламки, наразі немає.

Наші фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. Україна вже отримала необхідне підтвердження. Про це повідомив Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда відповів на його слова. Він зазначив, що "кожен хоче бачити власні докази".

Президент Анджей Дуда у четвер, 17 листопада, приїхав на місце падіння ракет.

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