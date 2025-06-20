Пєсков заявив, що Росії не потрібне перемир'я: як відреагує Трамп

Речник Путіна Пєсков заявив, що Росії нема сенсу погоджуватись на перемир'я, оскільки вона буцімто має зараз "стратегічну перевагу". В США розуміють, що Росія затягує переговорний процес і прикривається переговорами, аби продовжувати бойові дії доки в неї вистачить засобів на це.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що Путін бачить зволікання Заходу і користується становищем.

Дивіться також Путін не планує зупинятись, проте восени його можуть змусити взятися за реальні переговори

Може відбутися черговий раунд переговорів

Сьогодні, коли виникло загострення на Близькому Сході, більшість уваги США відвернута саме на цей регіон. Тим часом росіяни підготувалися до літньої кампанії на фронті, проводять зараз наступ. Перспективи на те, що вони його згорнуть раніше, ніж в середині осені, на думку Мусієнка – сумнівні.

Однак військовий експерт нагадав, що Пєсков та й інші особи у Кремлі говорили про те, що вони розглядають варіант перемовин між Україною та Росією, чергового раунду, про що стане відомо 22 червня. Порядок денний зустрічі поки що невідомий.

"Очевидно, що Кремль не ставить питання припинення вогню одним з перших, в росіян є послідовна позиція, що вони на це будуть згодні тільки за певних умов. Змусити їх змінити позицію способи є, але для цього потрібна зміна підходів з боку США", – вважає Мусієнко.

Він зауважив на тому, що вже закінчились два тижні, які давав президент Трамп російському диктатору Путіну на те, щоб він зробив певні кроки й продемонстрував реальне бажання миру. Цих кроків сьогодні не видно, але Трамп зараз зайнятий іншими питаннями, зокрема загостренням ситуації на Близькому Сході.

Для США важливий процес переговорів, а не їх темп

Поки що не простежується, якою ж є американська стратегія на тлі того, що Кремль не погоджується на ініціативу США, яка була проголошена ще з початку березня. Штати тоді озвучили, що хотіли б припинення вогню й Україна долучилася до цієї заяви й підтримала встановлення перемир'я.

Росія це не приймає. Її можна змусити це зробити, але зараз всі можливі інструменти для цього США не використовують, зокрема санкційні пакети проти Росії,

– озвучив Мусієнко.

Білий дім може відреагувати на слова Пєскова черговим стандартним закликом зупинити війну. Як пояснив військовий експерт, позиція США полягає у тому, що Росія має вести переговори з Україною напряму. Вони сьогодні є. Штати схиляються до того, що потрібно припиняти вогонь, але для них нині важливий сам процес, а не час і темп.

Вже ясно, що за 24 години війна не закінчилась, як і за 100 днів. Переговори затягуються, а США поки що зацікавлені, аби цей процес тривав, були зустрічі хоча б для обговорення гуманітарних питань, зокрема щодо обміну полоненими. В частині всього іншого, зі слів Мусієнка, може висловитись тільки сам Трамп.

Військовий експерт підкреслив, що Пєсков сьогодні може сказати що завгодно, однак в Росії головне слово за Путіним, який може завтра вийти й озвучити, наприклад, що готовий на припинення вогню на три доби. На думку Мусієнка, ситуація може змінюватися динамічно.

США прекрасно бачать, що Кремль не хоче зупинятися, що російська армія веде наступальні дії,

– наголосив військовий експерт.

Зараз, за його переконанням, найголовніше питання – чи США думають, що таким чином Україна буде вимушена піти на поступки й це пришвидшить переговорний процес, чи вони розробляють план "Б", який змусив би Кремль змінити своє рішення і робити кроки до припинення війни.