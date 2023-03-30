Нагнали 400 тисяч людей, але нічого не вийшло: чому російський наступ провалюється

На початку 2023 року західні ЗМІ прогнозували великий наступ росіян. Наразі на всіх ділянках фронту окупанти не відзначаються успіхами, а, навпаки, опинилися в глухому куті.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, ворогу не вдасться виконати задумане навіть за наявності майже пів мільйона тисяч найманців.

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Що не врахували окупанти

Роман Світан повідомив, що росіяни самі не очікували, що у них нічого не вийде.

Вони наче згідно з усіма формулам нагнали 400 тисяч осіб вздовж лінії фронту, перекинули визначену кількість техніки, боєприпасів, а в них нічого не виходить – карту височин просто не дивилися,

– пояснив він.

На його думку, окупанти не врахували, що всі українські рубежі оборони на височинах і фактично під прикриттям складчастих особливостей місцевості, рокадних шляхів.

"Місцевість у районі того ж Донецького та Луганського фронтів перешкоджає будь-якому наступу зі Сходу на Захід", – переконаний Світан.

За словами військового експерта, російську орду зупиняє сама природа.

Коли росіяни будуть робити останні спроби наступу

Роман Світан підкреслив, що росіяни буквально всюди вперлися там, де намагалися наступати. Це також заслуга українських командирів та війська.

На його думку, росіяни, хоч і знають про свої мізерні шанси, втім ще мають запал, щоб і надалі робити спроби просуватися вглиб країни.

"У них пішла в хід техніка російська. Вона стоїть зараз від дивізійного до армійського рівня на глибині від 50 до 100 кілометрів від лінії фронту", – розказав.

Військовий експерт резюмував, що через декілька тижнів, коли цьому сприятиме погода, ворог все ж зробить спроби застосувати техніку на полі бою для своєрідного наступу.

Це такий останній кидок намагатимуться зробити. Вони не досягнуть ніякого результату, тому що знову ж таки зіштовхнуться із тими ж самими висотами, рубежами оборони,

– переконаний він.

Світан підсумував, що мовиться про 40–50 тисяч військової техніки та 430 тисяч живої сили, яка неодмінно буде знищена ЗСУ.

Наступ росіян: основне