Росія проведе військові навчання в Каспійському морі

Росія проведе планові командно-штабні військові навчання в акваторії Каспійського моря. Зазначається, що участь в них братимуть 20 бойових кораблів.

За інформацією відомства, судна Каспійської флотилії вже вийшли з пункту базування Махачкала. Екіпажі кораблів виконуватимуть навчально-бойові завдання за різними вступними, що надходитимуть з командного пункту.

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Що робитимуть на навчаннях

Екіпажі артилерійських катерів та тральщиків відпрацьовуватимуть у відкритому морі завдання протимінного забезпечення та протипідводно-диверсійної оборони кораблів і катерів під час стоянки на рейді. Водночас військові моряки шукатимуть міни та знищуватимуть їх зі штатного озброєння.

Крім того, тактичні корабельні групи флотилії відпрацьовуватимуть спільні дії з плавання в єдиному похідному ордері, відображення засобів повітряного нападу умовного супротивника та ведення навчального морського бою. Також виконуватимуть практичні ракетні та артилерійські стрільби.

Які судна відправились на навчання

Морський ордер – регламентоване за напрямками, інтервалами та дистанціями взаємне розташування кораблів та авіації, яка з нимипрацює, при виконанні завдання. Може бути бойовим чи похідним.

Загалом у навчанні беруть участь екіпажі близько 20 бойових кораблів флотилії. Серед них:

ракетний корабель;

малі ракетні кораблі;

малі артилерійські кораблі;

базові тральщики;

катери;

судна забезпечення.

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Навчання входять до плану підготовки ЗС Росії

Зазначається, що відповідно до плану підготовки збройних сил Росії на 2022 рік – у січні та лютому у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань. Як мовиться на сайті, ці навчання охоплюють акваторії морів, які прилеглі до Росії, і навіть оперативно важливі райони Світового океану.

Загалом до участі залучили понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, більше ніж 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки та близько 10 тисяч військовослужбовців.

Закінчення російсько-білоруських навчань

У міноборони країни-агресорки 15 лютого повідомили про завершення низки військових навчань. За їхніми словами, частина контингенту повертається в місця дислокації. Однак поки не мовиться про повне завершення заходів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву. Він уточнив, коли саме зможе повірити Росії.

Водночас того ж дня у Пентагоні заявили, що Росія стягнула додаткові війська до наших кордонів. Зазначається, що їхня кількість збільшилась і на території Білорусі.

Тим часом 16 лютого в Білорусі розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять. Він розташований за 4 кілометри від кордону з Україною.

Цього ж дня ЗМІ держави-агресорки опублікували відео, на якому російські танки начебто від'їжджають від нашого кордону. Проте на кадрах неможливо встановити місце розташування техніки.

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