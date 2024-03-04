Вбачає нову загрозу: Дикий пояснив випробування Росією балістичної ракети "Ярс"

Росіяни провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Вони бачать, як європейці почали останнім часом активно підтримувати Україну. Тому намагаються вселити страх у західну аудиторію й у такий спосіб послабити підтримку Києва з боку наших друзів і партнерів.

Ядерка – це взагалі єдине, чим можуть лякати окупанти. Хоча тут виникає багато питань щодо якості. Уже неодноразово були випадки, коли випробовування закінчувалися загибеллю персоналу або ракета просто не могла злетіти. Попри це, як розповів 24 Каналу ветеран війни з Росією Євген Дикий, Росія, найімовірніше, погрозами хоче вплинути на активність Еммануеля Макрона.

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Росія злякалася пробудження Європи

На думку Дикого, Європа почала прокидатися після 30 років затишного та комфортного сну в теплій "ванночці". Її розбудили, мабуть, два найбільших руйнівники нашого часу – Владімір Путін зі Сходу та Дональд Трамп із Заходу. Останній спромігся обрізати допомогу Україні та у разі перемоги на президентських виборах США може взагалі прибрати безпекову "парасольку", під якою сформувався Європейський Союз.

Тому європейці й прокинулись. Треба віддати належне, що за останні місяці відбулися процеси, які не можна було уявити впродовж 30 – 40 років. У європейській безпековій сфері запустився цикл, коли гроші пішли на оборонку, бо вже є усвідомлення небезпеки. Всі забігали, але ще трохи хаотично, тому що виклик новий і вони достеменно не знають, що з цим робити.

Відтак росіяни почали вбачати в цьому нову загрозу. Вони і так були вкрай неприємно здивовані, що Захід взагалі почав допомагати Україні у 2022 році. Окупанти тільки почали видихати з полегшенням, коли спрацював Трамп і виділення коштів нашій державі стало на "паузу". А тут виявляється Олаф Шольц та Еммануель Макрон вже зовсім не ті, що були 2 роки тому. Вони стали набагато серйознішими ворогами для росіян, тому відповіддю на їхні дії стали залякування ядеркою. Загарбники чудово розуміють, що єдина їхня справжня страшилка – це ядерка.

Є питання щодо якості ядерної зброї

Дикий зазначив, що британські розвідслужби та інші неодноразово висловлювали велике питання, наскільки ядерна зброя окупантів взагалі в робочому стані. Може виявитися, що вона така ж "потужна" як бронетехніка чи авіація, тобто лише на 30% готовності, а якісь критичні елементи зовсім не робочі.

Випробування "Ярс" – це спроба довести, що "Ні-ні, ми звичайно все запустили. У нас все розкрадене, корумповане і ржаве, але крім ядерки. Її ми берегли, бо вона наше все". Перед тим були аналогічні випробування, наприклад, ракети морського базування "Булава", які закінчились дуже погано. А випробування крилатої ракети "Буревестник" закінчились взагалі загибеллю персоналу і вибухом на полігоні,

– наголосив Євген Дикий.

Нині РС-24 "Ярс" все-таки змогла злетіти, для нинішньої путінської Росії – це дійсно велике технологічне досягнення, бо ракета на випробуваннях навіть не вибухнула. Потроху Росія наздоганяє диктаторський режим Кім Чен Ина у Північній Кореї.

"Ярс" – це стратегічна міжконтинентальна балістична ракета, наче осучаснена версія старої радянської "Сатани". Останню робив Південний машинобудівний завод у Дніпрі, вона дійсно була надійна та якісно зроблена. Водночас "Ярс" вже повністю "аналогов нет" та "импортозамещенная", тому тут великі питання до росіян.

"Стратегічною ядерною зброєю вони лякають ядерні країни. Насамперед сигнал адресований навіть не так Штатам, а як Британії та Франції – це дві ядерні країни в Європі, які дуже активно нам допомагають. Може, це саме їх намагаються залякати. Або ж це пряма відповідь на дуже високу активність Макрона останнім часом. Зокрема, на його заяву, що вони обговорюють, чи не відправити в Україну війська. Гадаю, це швидше туди сигнал", – підкреслив ветеран російсько-української війни.

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