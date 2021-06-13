Росія проводить масштабні навчання в Тихому океані: пригнали 20 кораблів

У центральній частині в Тихому океані Росія проводить начання. У дальній морській зоні армія окупанта розгорнула флот з 20 надводних кораблів і авіацію.
Навчання у Росії називають "оперативним". До процесу, окрім кораблів, залучили підводні човни і судна забезпечення.
Важливо Байден дасть Путіну "жорсткий сигнал" щодо агресії проти України, – ЗМІ
Навчання Росії у Тихому океані
У Тихий океан окупанти пригнали флагман флоту – ракетний крейсер "Варяг". Туди ж направили протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв", фрегат "Маршал Шапошников", корвети "Гучний", "Досконалий" і "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов", корабель вимірювального комплексу "Маршал Крилов".
Також в навчанні залучили близько 20 літальних апаратів, зокрема далекі протичовнові літаки Ту-142М3.
Там відзначили, що оперативне вчення різнорідних сил флоту проходить відповідно до плану підготовки Тихоокеанського флоту на 2021 рік.
У ході навчання екіпажі кораблів вже стріляли з автоматичної корабельної установки АК-630 і універсальної корабельної установки А-190.
Військові навчання Росії
- Росія активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил на початку квітня 2021 року. Тоді значно зросла загроза ескалації конфлікту на Донбасі.
- За два тижні концентрація військ окупанта зросла в декілька разів. У Пентагоні підрахували російські війська і зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.
- Втім, під тиском міжнародного осуду, Росія заявила "що закінчила раптові навчання і відводить війська".