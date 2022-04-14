Росія проводить розвідку ймовірних напрямків наступу на Слобожанщині

Російські окупанти хочуть продовжити наступ на Слобожанському напрямку. Там противник нарощує систему розвідки.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Слобожанщині ворог посилює управління та медичне забезпечення.

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Все це – для майбутнього наступу. Також ворог подовжує частково блокувати Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

Ворог навмисно нищить Харків

Російські військові продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури у Харківській області. Водночас окупантам не вдається захопити Харків, тому вони намагаються знищити місто з допомогою артилерії.

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