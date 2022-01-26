Росія проводить великі військові навчання у Чорному морі

26 січня 2022 , 14:13

Джерело:

Интерфакс

Чорноморський флот Росії розпочав 26 січня великі військові навчання. У них беруть участь декілька корабельних груп.

Про військові навчання держави-агресорки видання повідомляє з посиланням на інформацію Чорноморського флоту Росії. На навчання вийшли "понад 20 кораблів".

Читайте також Росія відправила на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С

Росія проводить у Чорному морі навчання

Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів залучили

  • фрегати,
  • сторожові кораблі,
  • малі ракетні кораблі,
  • ракетні катери,
  • десантні кораблі,
  • малі протичовнові кораблі,
  • тральщики.

Штаб флоту інформує, що на маневри, які проводитимуть в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань".

Попередня інформація про військові тренування Росії

  • Раніше у Москві повідомляли, що у січні – лютому 2022 року у всіх зонах відповідальності флотів проведуть серію військово-морських навчань. 
  • Зокрема, в міноборони держави-агресорки заявляли, що військові тренуватимуться "протидіяти загрозам Росії з морських і океанських напрямків".
  • Російські військові навчання відбудуться в Середземному, Північному та Охотському морях, а також в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані.
  • Загалом до участі у заходах планували залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 000 одиниць військової техніки, приблизно 10 тисяч військовослужбовців.

Зверніть увагу – Кремль перекидає десантників на українські кордони: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська