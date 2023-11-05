Путін та його режим не хочуть гинути: для чого Кремль підвищує градус ядерних погроз

Росія посилила свої ядерні погрози. Країна-агресорка проводить ядерні випробування та заявила про вихід з договору про їх обмеження. Усе через те, що окупанти не мають перемог на фронті.

За допомогою ядерних погроз Кремль хоче змусити світ не підтримувати Україну та не надавати військової допомоги. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Читайте також У Росії відбулись невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава" – носіїв ядерної зброї, – ГУР

Слабкий ядерний потенціал Росії

Микола Маломуж зазначив, що Владімір Путін підіймає ядерну риторику, пояснюючи це тим, що нібито їм "загрожує" НАТО. Росіяни демонструють своє ядерне озброєння, проводять випробування. Однак насправді Росія має слабкий ядерний потенціал.

Ядерні випробування Росії показали невдалі пуски, удари не у ті точки, падіння на території Росії. Застарілий потенціал не може вдало працювати. Річ у тім, що ядерна зброя Росії формувалась у часи СРСР.

Крім того, зараз на Росію накладені санкції, вона не може отримати якісні комплектуючі для ядерної зброї. Країна-агресорка може обійти санкції лише, щоб отримати китайські деталі.

Тому триває заміна китайськими деталями та власне виробництво. Це показує, що ефективності нема. Але вони показують загрозу, що випробування тривають, що вони готові застосувати 3 види пусків ядерних ракет шахтного типу і відповідно на літаках стратегічного рівня, підводних човнах, ракетоносцях морського базування. Але є багато проблем,

– пояснив генерал.

Однак Захід озвучив свою позицію Кремлю та персонально Владіміру Путіну. Якщо Росія все-таки наважиться розгортати ядерний потенціал для завдання ударів, то отримає попереджувальний удар.

"Тому ні сам Путін, ні його режим не хочуть гинути. Але погрожувати будуть, щоб показати реальність своїх намірів. Вони будуть постійно проводити випробовування, заявляти про припинення угод про не випробування, нерозповсюдження", – вважає Маломуж.

Маломуж про ядерну риторику Кремля: дивіться відео

Росія проводить ядерні випробування: головне