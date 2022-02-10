Росія радить частині персоналу дипмісії тимчасово покинути Україну

Росія закликала працівників своїх консульств та посольства в Україні, повернутися на батьківщину. Мовиться не про дипломатів, а – неосновний персонал дипустанов.

Росія "злякалася" через евакуацію американських дипломатів

Покинути Україну працівникам радять "на певний час". Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Таке рішення Кремль нібито схвалив у відповідь за США.

Ми вже самі задумалися – а може саме англосакси щось готують? Якщо вони евакуюють своїх працівників. Ми подивилися на їхні дії і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних відомств на певний час поїхати додому,

– сказав Лавров.

Що відомо про евакуацію з України

На тлі нарощування російських військ біля кордонів України деякі країни заявили про евакуацію своїх дипломатів або їхніх рідних. Мовиться про США, Велику Британію, Австралію та Німеччину.

Тоді у нашому Міністерстві закордонних справ дещо обурилися таким рішенням та назвали його передчасним. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не панікували, адже лише 4 з 49 країн схвалили таке рішення, тому про масову евакуацію це не говорить.

Згодом у міноборони США додали, що можуть залучити своїх військових, які перебувають у Польщі, до евакуації американців з України.

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