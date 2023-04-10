Авіаційний канібалізм: росіяни вигадали оригінальний спосіб ремонтувати свої літаки

Російські пропагандисти на телеканалах один гучніше за іншого кричали, що санкції Росії не страшні, вони все вирішать імпортозаміщенням. Однак з'явилася новина, що росіяни свої літаки на ремонт будуть відправляти аж до Ірану.

З одного боку в росіян, певно, немає можливостей для такого ремонту, а з іншого, вони розуміють, що вкрасти на цій справі їм не вдасться, тому й мало в цьому зацікавлені. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Пономарьов зауважив, що Іран має чималий досвід життя під санкціями. Вони за цей час просто навчилися ремонтувати літаки в таких умовах.

Але це уже авіаційний канібалізм, коли розбираються одні старі літаки і перебудовуються на нові,

– прокоментував спікер.

Так росіяни не можуть вкрасти

Подібний спосіб ремонту літаків до того ж є дуже ненадійним, адже іранські авіакомпанії є не найбезпечнішим у світі.

Цікаво, що росіяни на всіх усюдах кричать про свої передові космічні технології, а скласти один літак з кількох виявилися не здатні.

Просто на цьому дуже важко вкрасти. Розробляючи щось нове це працює, а коли треба розібрати і потім зібрати – це не працює,

– додав Пономарьов.

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