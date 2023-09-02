Росія хоче зупинити наступ ЗСУ, але може опинитися у пастці: аналіз розвідки Британії

Росія намагається зупинити наступальні дії України на Півдні, відволікаючи українські сили на Куп'янському напрямку. Через свої намагання окупанти можуть розділити власні сили.

Як мовиться в огляді розвідки Британії, Росія ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у вісь навколо Куп'янська, в той час, коли тривають бої на Оріхівському напрямку.

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Російські війська намагаються відволікти Україну від контрнаступу

Британське відомство підкреслює, що українські сили продовжують наступальні дії на Оріхівському напрямку на Півдні. Повідомляється, що українські підрозділи вийшли на першу лінію російської оборони.

Російські війська, що складаються переважно з 58-ї загальновійськової армії та підрозділів Повітряно-десантних військ Росії, намагаються зупинити український контрнаступ, водночас продовжуючи власний наступ на північній осі навколо Куп'янська,

– йдеться в огляді.

Як зауважили в розвідці Британії, російські війська, ймовірно, намагаються відволікти Україну від контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховим і Куп'янськом.

Відтак, у розвідці констатували, що є ризик того, що Росія розпорошить свої сили.

"Враховуючи те, що Росія досягла скромних успіхів під Куп'янськом після початку українського контрнаступу в червні, вона, швидше за все, намагатиметься скористатися цим, продовжуючи постачати ресурси на цю вісь. Однак Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", – йдеться в огляді британської розвідки.

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