Досі може виробляти ракети: економіст сказав, хто та як допомагає підсанкційній Росії

Проти Росії запроваджено вже десяток санкційних пакетів, але країна-агресорка має можливість виготовляти ракети, які запускає по Україні. Річ у тім, що є кілька способів, через які вона отримує необхідні компоненти в обхід санкцій.

Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Зокрема, є прямі форми сірого імпорту, які дозволяють Росії зараз компенсувати ті речі, яких вона офіційно мала би бути позбавлена.

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Росія може робити за місяць близько 60 ракет

Пендзин зазначив, що в подальших санкційних пакетах проти Росії велика увага приділятиметься не створенню якихось нових напрямів обмежень, а контролю за вже запровадженими обмеженнями.

Питання дивіться яке – Росія за офіційними даними за 2022 рік змогла побудувати 500 крилатих ракет,

– заявив економіст.

Нині, за його словами, окупанти роблять за місяць близько 60 ракет. І зрозуміло, що є речі, які Росія точно не відновлює. Тобто зараз вона не може запустити, наприклад, виробництво мікрочипів чи створити елементну базу для високотехнологічних речей. Необхідні елементи Росія отримує через механізми обходу санкцій.

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Він розповів, що є такий спосіб як втрачений транзит. Наприклад, створюється якась казахська чи туркменська компанія, яка укладає угоду з нідерландцями, німцями чи французами на постачання комп'ютерної техніки. Ця техніка прямує на адресу вказаної компанії через російську територію, де транзит губиться.

Ще один варіант – через країни Середньої Азії, які колись входили в СРСР. Наприклад, Узбекистан наростив у 10 разів купівлю комп'ютерної техніки за минулий рік. А у Вірменії надзвичайно великий обсяг закупленої побутової техніки. Виходить, що на одного вірменина припадає 5 – 6 пральних машин. Зрозуміло, що це точно не для Вірменії.

Тобто, пояснив Пендзин, за цим способом товари потрапляють у суміжні країни, після чого у вигляді сірого імпорту йдуть в Росію, де також розбираються з метою отримання плати мікрочипів. Є прямі форми сірого імпорту, які дозволяють Росії зараз компенсувати ті речі, яких вона офіційно мала би бути позбавлена.

Мовиться і про запчастини для авіаційних двигунів, які надходять також,

– зауважив економіст.

Крім того, додав він, є країни, які безпосередньо порушують санкційні обмеження, продаючи Росії військову техніку. Мається на увазі Іран. Тож, з огляду на це, Європі потрібно жорстко контролювати вже запроваджені санкції.

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