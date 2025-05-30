Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною, – Зеленський

Президент Зеленський 30 травня зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Серед питань, які вони обговорили, була війна в Україні.

Зеленський зауважив, що росіяни ігнорують всі заклики світу до припинення вогню та продовжують вбивства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента.

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Володимир Зеленський зауважив, що росіяни уже понад тиждень не можуть представити так званий "меморандум", хоча обіцяли підготувати його одразу після обміну у форматі "1000 на 1000".

Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною,

– додав президент.

Зеленський також подякував Туреччині та президенту Ердогану за підтримку зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу українців.

"Цінуємо всю нашу роботу з Туреччиною заради того, щоб дипломатія спрацювала. Вдячні за чітку турецьку позицію – послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – додав президент.