Росія кинула на фронт нову армію: розвідка Британії оцінила ймовірність наступу
Росія, ймовірно, вперше ввела в бій частини нової 25-ї загальновійськової армії. У розвідці Британії оцінили ризики нового узгодженого наступу російських сил в Україні.
У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 27 вересня мовиться, що Росія із середини вересня з великою часткою ймовірності вперше ввела в бій частини нової 25-ї загальновійськової армії.
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Куди Росія перекинула підрозділи 25-ї загальновійськової армії
Повідомляється, що з кінця серпня почалося висування цього з'єднання на територію України.
Як повідомляє розвідка Британії, підрозділи двох маневрених компонентів 25-ї загальновійськової армії – 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади – ведуть бойові дії на фронті в секторі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, на кордоні Донецької та Луганської областей.
В огляді розвідки мовиться, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росія лише зрідка зберігала незмінними армійські угруповання, які могли б стати основою для нового великого наступального удару.
З огляду на те, що 25-а загальновійськова армія, вочевидь, розгортається по частинах для зміцнення розтягнутої лінії фронту, ймовірність нового узгодженого наступу російських військ найближчими тижнями знижується,
– наголошують розвідники.
Росія кидає в бій ненавчені резерви, щоб звільнити сили для оборони Півдня
- Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) інформували, що Росія перекинула на Куп'янський напрямок частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії для заміни частин 41-ї загальновійськової армії, які почали "повільну" передислокацію на Південь України.
- В ISW відзначають, що ці підрозділи, ймовірно, деградували й діють без ротації на рівні бригад і полків.
- Російське військове командування, судячи з усього, перекинуло в Луганську область 25-у загальновійськову армію, щоб вивільнити відносно більш ефективні підрозділи 41-ї загальновійськової армії для оборони на Півдні.
- Водночас аналітики відзначають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде настільки ж боєздатна, враховуючи її поспішне розгортання раніше передбачуваної дати розгортання в грудні 2023 року.