Щоб спровокувати переворот: Зеленський попередив, що Росія розгортає кампанію "Майдан-3"

Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до дезінформаційної кампанії. Метою ворога є створити хаос в українському суспільстві.

Український лідер сказав журналістам, чого прагне досягнути Росія в кінцевому результаті. За словами Зеленського, плани ворога підтверджує наша розвідка та інформація від партнерів.

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Що відомо про плани росіян щодо "Майдану-3"

Володимир Зеленський заявив, що окупанти прагнуть посіяти розкол в нашому суспільстві, створивши "хаос" всередині країни та, зрештою, усунути президента.

У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів,

– сказав Зеленський.

За даними журналістів, президент описав план дезінформації, відомий всередині країни як "Майдан-3".

"Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла", – додав президент.

Зеленський вкотре запевнив, що його уряд ніколи не піде на щось, що нагадує замороження конфлікту. Адже у Києві всі розуміють, чим все це обернеться в майбутньому.

Маск озвучив скандальну заяву про Зеленського

Американський мільярдер Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про Україну. Цього разу він згадав Володимира Зеленського та Валерія Залужного.

У мережі поширили аудіозапис, на якому говорить людина з дуже схожим до Ілона Маска голосом. Чоловік на записі озвучує тези російської пропаганди.

Я думаю, що Залужний – справді той, хто цінує життя своїх людей і тверезо дивиться на те, що відбувається. Зеленський довго живе у реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності,

– мовиться на записі.

Маск називає Зеленського "м'ясником": відеофрагмент Clash Report

До речі, не так давно Маск заявив, що нібито Володимиру Зеленському варто піти на перемовини з Путіним. Тоді ж підприємець взявся "співчувати" російським загарбникам.