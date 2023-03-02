Для чого Росія розхитує Молдову: у ГУР назвали дві цілі

Росія продовжує розхитувати ситуацію в Молдові. Останніми тижнями Кремль робить низку вкидів про можливий наступ ЗСУ на Придністров'я. Розповідаємо, для чого це все.

Представник ГУР МО Андрій Черняк пояснив, які цілі переслідують росіяни. Він розповів, для чого ворогові потрібно посилювати напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я.

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Дві цілі розхитування Молдови

За словами Черняка, мовиться про бажання Кремля:

відвернути увагу світової спільноти від великої війни в Україні;

продемонструвати бодай якусь "перемогу" росіянам.

У Придністров'ї в росіян дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але на тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося – старе і непридатне до використання,

– підкреслив Черняк.

Тим часом у самій Молдові окупанти політичним шляхом намагаються розхитати ситуацію. І роблять вони це під "чужим прапором". Черняк нагадав, що щось подібне росіяни вже робили. Але у Донецьку та Луганську.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше – намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", – зауважив Черняк.

Та й не варто забувати, що росіянам потрібно принести бодай якусь "перемогу". Представник ГУР МО підкреслив, що ворогові не вдалося досягнути жодного результату у так званій "спецоперації".

Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас",

– наголосив Черняк.

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