Через нестачу сучасної техніки Росія розконсервовує застарілі танки Т-62, – ГУР

Через масштабні та безповоротні втрати озброєння та військової техніки під час війни проти України агресор вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин. Зокрема, йдеться про танки типу Т-62.

Про це в суботу, 28 червня, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал. Повернення до експлуатації давніших зразків у Росії розпочалося на тлі виснаження резервів 1970-х років.

Дивіться також Уже не знають, де сховати літаки: які складнощі досі відчуває Росія після операції "Павутина"

Росія розконсервовує танки Т-62

Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в селищі міського типу Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків до зони бойових дій здійснюють здебільшого зі складів східного військового округу.

У п'ятницю, 27 червня, українська розвідка зафіксувала перекидання звідти 21 одиниці танків Т-62 до європейської частини Росії. Технічний стан більшості незадовільний – їх десятиліттями зберігали просто неба та без технічного обслуговування.

Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, зокрема Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 окупанти розглядають як тимчасове та вимушене рішення. На практиці їх використовують не лише як активні бойові одиниці, а і як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.

Ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в Росії, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів,

– зазначають у ГУР.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня Генштаб ЗСУ відзвітував про 10 970 знищених російських танків від початку повномасштабного вторгнення.