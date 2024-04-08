Ворог почав наступ вдовж лінії фронту, вночі запускав дрони: хронологія 775 дня війни
Росія продовжує атакувати мирні міста, наражаючи на небезпеку цивільних людей. Українські захисники стримують ворога, знищують його особовий склад і техніку.
У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про головні події за понеділок, 8 квітня. Це уже 775 доба від початку російсько-української повномасштабної війни.
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Ворог активізував наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні, – зазначають аналітики ISW. Через затримку американської військової допомоги ЗСУ доведеться накопичувати ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні, аби ефективно протистояти окупантам. ЗМІ вдалось встановити особу російського військового, який віддав наказ щодо розстрілу трьох беззбройних українських полонених у районі Кринків. Це Сергій Іштуганов, 328 полк 104 дивізії. Під нічної атаки БпЛА під прицілом була, зокрема, Київщина. Місцеві чули вибухи близько 01:30 – влада інформувала про роботу ППО.
Наступ Росії
Ворог активізував наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні, – зазначають аналітики ISW. Через затримку американської військової допомоги ЗСУ доведеться накопичувати ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні, аби ефективно протистояти окупантам.
ЗМІ вдалось встановити особу російського військового, який віддав наказ щодо розстрілу трьох беззбройних українських полонених у районі Кринків. Це Сергій Іштуганов, 328 полк 104 дивізії.
Під нічної атаки БпЛА під прицілом була, зокрема, Київщина. Місцеві чули вибухи близько 01:30 – влада інформувала про роботу ППО.