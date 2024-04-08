Ворог почав наступ вдовж лінії фронту, вночі запускав дрони: хронологія 775 дня війни

Росія продовжує атакувати мирні міста, наражаючи на небезпеку цивільних людей. Українські захисники стримують ворога, знищують його особовий склад і техніку.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про головні події за понеділок, 8 квітня. Це уже 775 доба від початку російсько-української повномасштабної війни.

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