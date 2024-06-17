Єрмак розповів, за яких умов Росію можуть запросити на другий Саміт миру

На наступний потенційний Саміт миру, який стосуватиметься шляху закінчення війни в Україні, можуть вже долучити представників Росії. Представникам країни-агресорки можуть передати план, яки напрацювали спільно країни на саміті.

Про це в етері національного маратону заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також наголосив, що новий план щодо миру в Україні не буде подібним до угод, що раніше наша держава укладала з Росією, передає 24 Канал.

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Коли Росію можуть долучити до нового Саміту миру

Глава ОП наголосив, що між першим і другим самітами миру пройдуть місяці, а не роки. Адже в Україні триває війна, і наша держава рахує кожну хвилину.

"І саме на цьому шляху ми хочемо провести ці вже тематичні конференції на міністерському рівні, на рівні радників, на рівні експертів, щоб закінчити роботу, яку ми розпочали після зустрічі радників з питань національної безпеки в Джидді, Саудівській Аравії, коли в Києві були створені 10 робочих груп, які більше як рік вже працюють і мають багато напрацювань", – сказав Єрмак.

Він також зауважив, що ці конференції стануть подіями, які зафіксують конкретні шляхи й конкретні напрацювання по кожному з пунктів формули миру президента Володимира Зеленського, щоб потім об'єднати їх всіх.

Це буде саме той справедливий план, що стане основою для другого Саміту миру, на який, як говорив президент, і це позиція наша, щоби на цій зустрічі могла бути можливість запросити представників Росії, щоб у присутності всіх відповідальних країн світу, які поважають такі важливі для нас принципи, як суверенітет, територіальна цілісність і наша незалежність, передати цей план,

– підкреслив глава Офісу Президента.

Єрмак також зауважив, що це буде не такий план, до якого було б дуже багато питань, як, наприклад, це було з Мінськими домовленостями, а це документ, який побудований на нормах міжнародного права та статуті й принципах ООН.

І цей план, за словами глави ОП, буде показувати, що в кінці всіх буде чекати припинення війни, справедливий мир, повернення всіх українців, всіх дітей, подолання криз, які створила ця війна та, безумовно, відповідальність для країни-агресора у всіх вимірах, що вона наробила.

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