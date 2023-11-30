"Не треба боятися діалогу": глава МЗС Австрії похвалив за запрошення Лаврова на зустріч ОБСЄ

30 листопада у столиці Північної Македонії розпочалася зустріч міністрів ОБСЄ. Від російської сторони на засідання до Скоп'є прилетів очільник МЗС Сєргєй Лавров. Його запрошення отримало схвалення від Австрії.

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС РФ Сєргєя Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп'є. Про це він заявив журналістам у столиці Північної Македонії.

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Похвала за запрошення

Шалленберг зуважив, що минулого року (2022 рік – 24 Канал) він був єдиним західним главою МЗС, який розкритикував відмову в запрошенні Лаврова на зустріч ОБСЄ з боку Польщі, яка на той момент головувала.

Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя,

– заявив міністр закордонних справ Австрії.

За словами австрійського урядовця, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі здійснюється дипломатія, за яку він сам виступає.

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