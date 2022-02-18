Росія сфабрикувала "гуманітарну кризу" на Донбасі – докази від Центру стратегічних комунікацій

У Центрі стратегічних комунікацій показали, як Росія сфабрикувала "гуманітарну кризу" на окупованому Донбасі. Там називають це багатосерійною телепостановкою, яку Кремль підготував заздалегідь.

В установі мають беззаперечні докази того, що Росія все вигадала. Зокрема, фахівці назвали два беззаперечні факти-докази провокацій країни-агресорки.

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Що доводить брехню Росії

Зокрема, одним із доказів вигадки Росії про "гуманітарну кризу" є відео з ватажком терористів Пасічником про "евакуацію". Воно ж було записано, згідно метаданих, 16 лютого, тобто за 2 доби до публікації.

Аналогічне відео ще одного ватажка бойовиків Дениса Пушиліна з закликом записали також 16 лютого. Тобто ще до того, як за версією Росії "Україна почала атаку".

Інші фейки Росії

У Центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що так звана народна міліція окупантів 18 лютого опублікувала у своєму телеграм-каналі відео перестрілки. У метаданих же дата створення – 8 лютого

Але в назві файлу відеопроєкту Adobe Premiere вказана ще більш рання дата – 4 лютого.

Фахівці звернули увагу й на ще один епізод. Мовиться про сюжет російських пропагандистів , де кореспондент стоїть на вулиці та розповідає про роботу важкої артилерії та вибухи снарядів. У цей момент на тлі не чути нічого, що навіть віддалено нагадує розриви снарядів або постріли. Натомість – абсолютна тиша.

Усе це може свідчити про одне: ми спостерігаємо заздалегідь заплановану операцію російських окупантів.

Загострення на окупованому Донбасі

Останніми днями терористи обстрілюють мирне населення і проводять різні провокації. Вони насмілюються розповсюджувати фейки, що стріляють ЗСУ і навіть готують наступ на окупований Донецьк. Нібито тому 18 лютого оголосили "евакуацію".

Проросійські бойовики вивозять людей в Росію, але охочих їхати небагато. Були побоювання, що колони збираються розстрілювати. Водночас у селі Трудівське Волноваською району на Донеччині терористи відкрили вогонь по житловому кварталу. Внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали 6 приватних будинків.

У соцмережах також повідомили про вибух у окупованому Луганську. Може горіти газопровід.

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