Росія сформує новий десантно-штурмовий полк в окупованому Криму
24 серпня 2021 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Росія оголосила про плани сформувати в окупованому Криму новий десантно-штурмовий полк. За попередньою інформацією, він з'явиться на півострові ще до грудня 2021 року.
Відповідні подробиці повідомив генерал-полковник російської армії Андрій Сердюков. Він командує повітряно-десантними військами.
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Сердюков уточнив, що нова військова частина перебуватиме у складі 7 десантно-штурмової (гірської) дивізії, яка дислокується у Новоросійську. За його словами, російський президент Володимир Путін вже підписав указ про формування полку. Крім цього, є й вже й відповідна виконавча директива начальника Генерального штабу.Зверніть увагу! Раніше російські повітряно-десантні війська були представлені десантно-штурмовим батальйоном. Він періодично змінюється за принципом ротації.
Мілітаризація Криму: що відбувається
- Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що Росія свідомо перетворила Крим у військову базу. Натомість Зеленський наголосив, що півострів зараз має вигляд як в авіаносця.
- На початку серпня у Міністерстві оборони повідомили, що розвідка встановила на острові Зміїний нові засоби стеження за Росією. Нові прилади для контролю безпеки надали іноземні партнери України.
- Кремль регулярно проводить військові навчання у Криму та у Чорному морі після окупації півострова у 2014 році. Туди постійно завозять військову техніку. Генасамблея ООН ще у 2019 році закликала Росію вивести свої війська і припинити окупацію.