Це відверта газова війна, тому треба бити у відповідь, – Зеленський про шантаж росії

кремль використовує проти європейських країн газовий шантаж. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Глава держави зауважив, що навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку", росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. На це глава держави звернув увагу під час вечірнього звернення 25 липня, повідомляє 24 канал.

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Він переконаний, що це одна форма терору від країни-агресорки. Їй байдуже, скільки помре людей та від чого вони помруть – від холоду, бідності чи окупації.

Все це робиться росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку росія веде проти обʼєднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору,

– зауважив президент.

Зеленський закликав ЄС не боятися, а бити у відповідь

Володимир Зеленський переконаний, що у відповідь на шантаж кремля ЄС потрібно думати, як повернути якусь турбіну росіянам, а посилювати санкції й робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. Також необхідно максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, оскільки кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску росії.

Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий,

– наголосив глава держави.

росія анонсувала масштабне зниження постачання газу Європі через "Північний потік"

Сьогодні у російському "Газпромі" заявили, що знизять постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1" ще на половину – до 33 мільйонів кубометрів на добу. Це всього 20% від загальної потужності газопроводу, яка становить 167 мільйонів кубометрів на добу. Обмеження запрацюють вже 27 липня.

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