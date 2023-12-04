Росія придумала ефективний спосіб для щоденного промивання мізків дітям в окупації

Від літа російська влада активно відкриває на окупованих територіях України шкільні музеї, які мають навчити "справжньому російському патріотизму". Для чого насправді Кремль створює шкільні "музеї перемоги", як в школі у Скадовську з'явився "куточок спєцоперації", і чому такі дії є протиправними з погляду міжнародного права – читайте в авторській колонці для 24 Каналу.

Музеї як інструмент пропаганди

Ми з ГО ЦГП "Альменда" неодноразово фіксували те, як Росія використовує викривлені історичні наративи, як інструмент власної пропаганди на окупованих територіях. Це стосується і викладання історії, де Україну називають "ультранаціоналістичною державою", і встановлення меморіальних дошок учасникам російсько-української війни на стінах закладів середньої освіти, які мають нагадувати українським дітям о "почесності" смерті за Росію. Тепер же ворог дійшов до створення пропагандистських шкільних музеїв.

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Спеціальна доповідачка з культурних прав Фаріда Шахід у 2014 році випустила доповідь про процеси меморіалізації. У ній вона висвітлила проблему використання музеїв в політичних цілях, зокрема задля пропаганди політичних устремлінь, коли експозиція використовується для конкретного трактування історичних подій.

У контексті музеїв держави повинні утримуватися від політичного контролю та фінансового тиску. Хоча статус шкільного музею відрізняється від класичного, на шкільний музей може покладатися додаткова відповідальність щодо нейтральності експозиції. Все тому, що розміщення у стінах навчальних інституцій презюмує просвітницьку функцію, бо їхньою основною аудиторією є діти, які є більш схильними до зовнішніх впливів.

Що про це говорить Міжнародне гуманітарне право Режим окупації, який на разі діє на Півдні України, передбачає дуже обмежену можливість держави-окупанта запроваджувати зміни в функціонуванні окупованих територій, вимагаючи поважати чинні закони. За логікою міжнародного гуманітарного права, ці правила мають застосуватись щодо освіти, а також збереження історичної пам'яті. Однак цими правилами нехтує Росія, переводячи освітні установи на російські стандарти викладання і впроваджуючи своє розуміння "історичної правди", закріплене російським законодавством в інституціях освіти і культури.

У Росії шкільні музеї використовуються, як ще один інструмент спотворення історичних наративів і їх нав'язування дітям і молоді, про що свідчать навіть самі російські чиновники. Ці практики вони переносять і на окуповані українські території задля виховання "справжніх патріотів Росії".

Як і для чого Росія розвиває у себе музеї

Формування державного замовлення на створення музейних експозицій та виставок, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді було передбачено російською "Концепцією патріотичного виховання" 2015 року. Процес інструменталізації шкільних музеїв посилився у 2019 році, через проєкт "Шкільний музей перемоги". Також шкільні музеї є частиною федерального проєкту "Патріотичне виховання громадян Росії" нацпроєкту "Освіта", затвердженого особисто Владіміром Путіним.

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За словами російського міністра освіти Сєргєя Кравцова, шкільні музеї, які відкриваються в освітніх закладах по всій Росії, є "важливими помічниками у роботі зі збереження культурної та історичної пам'яті".

Перший заступник голови мінпросвіти Росії Алєксандр Бугаєв повідомив, що зараз в Росії діють 22 тисячі шкільних музеїв, які допомагають прищеплювати дітям "любов до своєї великої і малої батьківщини" і виховувати "справжніх патріотів". Згідно з дорученням Путіна, шкільні музеї мають бути відкриті у кожному регіоні Росії.

Особливою є всеросійська програма "Шкільний музей перемоги", присвячена історії так званої "великої вітчизняної війни", міф про яку зараз використовується Росією для виправдання нинішньої війни проти України. "Денацифікуючи" Україну під час так званої "спецоперації", росіяни нібито продовжують "подвиги предків" під час "великої вітчизняної війни".

Невеликі музеї, створені в школах, розповідають школярам "історичну правду великої вітчизняної війни", про важливість наслідування "подвигів дідів і прадідів", які врятували світ від нацизму. Участь у всеросійській програмі дає доступ не тільки до експозицій, але до онлайн-програми: участь у різних заходах, форумах, вікторинах, а педагогам надаються методичні посібники та онлайн уроки.

Пропагандистські музеї на Херсонщині

З червня 2023 року на окупованій Херсонщині діє програма "Шкільний музей перемоги", яка реалізується за підтримки партії "Єдина Росія". Кураторкою проєкту є так звана "начальниця відділу освіти Скадовського муніципального округу" Оксана Мороз.



Колаборантка Оксана Мороз / Фото російських пропагандистських ЗМІ

Перша експозиція "Шкільного музею перемоги" на окупованій частині Херсонської області була відкрита 2 червня 2023 року у Генічеській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті. Депутат держдуми Ігор Кастюкевич зазначив, що у музеї є не лише настінні експозиції, а й конкурси, екскурсії, методичні рекомендації, фільми й уроки. На експозиції також видно використання "георгіївської стрічки", забороненої в Україні, і яка є символом російської агресії.



Пропагандистський музей у Генічеську / Фото російських пропагандистських ЗМІ

30 червня 2023 в Скадовській школі №1 відкрився другий "музей перемоги", метою роботи якого назвали формування "громадянина і патріота Росії з властивими йому цінностями та поглядами", а також "розвиток патріотичного, громадянського, духовно-морального виховання школярів" за російськими лекалами і стандартами.

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У церемонії відкриття брали участь учні кадетських класів школи, члени юнармії і "Двіженія пєрвих". Під час церемонії вже згадана вище кураторка проєкту Оксана Мороз наголосила, що історія "великої вітчизняної війни" в російському трактуванні – це елемент ідентичності, який об'єднує "справжніх росіян", які "завжди перемагають".

Цей наратив є особливо небезпечним, бо російська влада активно використовує образ спадковості між радянським солдатом та російським військовим, а українську владу дискредитує як "фашистську", нібито нинішня війна є продовженням тієї самої "великої вітчизняної".

Як у Скадовську окупанти відкривали "музей перемоги" / Фото російських пропагандистських ЗМІ

У вересні у Приморській школі окупованого Скадовська відкрили третій в області "музей перемоги" за підтримки відділення "Єдиної Росії" на Херсонщині. Планується відкриття такого музею в кожній школі окупованої області.

До Запорізької області пропагандисти-"просвітники" ще не добралися

У Запорізькій області "музеїв перемоги" на момент написання матеріалу ще не було, але для їхнього відкриття вже готують кадровий резерв. Студенти історичних спеціальностей з окупованого Мелітополя взяли участь у "Школі збереження пам'яті" форуму "Істокі".

Цей форум відбувається за підтримки Путіна, а генеральним партнером виступив московський Музей Перемоги, який курує проєкти зі шкільними "музеями перемоги". Тому особливу увагу в межах програми приділили волонтерській музейній роботі у школах, бібліотеках та вишах.

Також "Єдина Росія" на окупованій частині Запорізькій області запустила проєкт "Нова школа", в межах якого відбувається моніторинг шкільних музеїв регіону, щоб оцінити їх стан і знайти "кращі практичні рішення по інтеграції в загальноросійську систему духовних цінностей".

Проєкт був реалізований у музеї Ботіївської школи Приазовського району, де представили експонати часів "великої вітчизняної війни". У музеї школи №4 села Вознесенка вивішений російський прапор. Загалом в шкільних музеях активно використовується радянська і російська атрибутика, щоб нормалізувати її серед юних мешканців окупованих територій.

"СВО" і патріотизм до кожної школи

Окрім створення музеїв, які розповідають російську версію історії Другої світової війни у школах і культурних закладах окупованого Півдня створюються меморіали "героям" російсько-української війни, яку Росія називає "СВО". Так у школі №1 Скадовська створили куток так званої "спецоперації" у шкільному музеї. Зараз серед експонатів можна побачити деталі підбитого Himars, який нібито "стріляв по цивільних", та інші боєприпаси. У майбутньому "куточок" має поповнитися особистими історіями "героїв СВО".



Експонати в музеях окупованих шкіл / Фото російських пропагандистських ЗМІ

У школі №3 в Скадовську був відкритий музей "Партизанська іскра", де є експозиція, присвячена "піонерам-героям" – радянської глорифікації участі дітей під час війни.

Відкриваються "патріотичні куточки" не лише на історичну тематику. У Скадовській дитячій музичній школі можна побачити портрет Путіна з російським триколором, а також надпис "Наша країна – Росія".



Патріотичні куточки по-російськи / Фото російських пропагандистських ЗМІ

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"Героям СВО" присвячені патріотичні куточки у бібліотеках Каховського округу:

у Зеленорубанівській,

Красноперекопській,

Семенівській,

Цукурській,

Кам'янській,

Вільноукраїнській.

Росія використовує історичну пам'ять як інструмент маніпулювання свідомістю мешканців окупованих територій і як своєрідний "маркер", завдяки якому намагається легітимізувати окупацію українських територій. Вона зображає нинішню війну як "відновлення історичної правди" та "продовження боротьби проти нацизму".

Шкільні музеї, присвячені тематиці "великої вітчизняної війни", мають популяризувати цей міф серед школярів, які залишилися на окупованих територіях і змушені відвідувати школи за російськими програмами.

Це можна кваліфікувати не лише, як порушення норм МГП щодо забезпечення "нормального функціонування інституцій освіти", а і як порушення прав дитини на збереження власної ідентичності і культурної самобутності.

Відвідуючи російські інсталяції в шкільних музеях і проходячи повз "патріотичні куточки", українські діти мають ставати "справжніми російськими патріотами", які будуть готовий наслідувати "подвиг предків", які звільнили світ від нацизму, а з 2014 року Росія послідовно таврує "нацистами" саме українців. Під обгорткою історії про події 80-річної давнини дітям прищеплюють викривлене розуміння сьогодення.