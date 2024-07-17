Зазнали травм і відійшли: ворог намагався штурмувати на лівому березі Дніпра

В операційній зоні Сил борони Півдня ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Зокрема ворог намагався штурмувати на лівому березі Дніпра.

Так, за минулу добу окупанти здійснили 3 штурми на Оріхівському напрямку та 1 – на лівому березі Дніпра. Однак ворог зазнав втрат і відійшов на вихідні позиції.

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Де намагався штурмувати ворог

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог намагався атакувати в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

Крім цього, на Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів. Це село в Олешківській громаді Херсонської області. Тобто на лівому березі Дніпра.

В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій,

– додали Сили оборони Півдня.

Зазначимо, що загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.