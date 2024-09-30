Військові повідомляють про успішне відбиття ворожого штурму на агрегатний завод у Вовчанську

ГУР 24 вересня повідомило про звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Втім, росіяни досі не полишають спроб штурмувати його.

Військові у понеділок, 30 вересня, повідомили про успішне відбиття однієї такої атаки. Про це пише телеграм-канал "Офіцер+".

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Техніка була вщент заповнена окупантами

Лейтенант ЗСУ "Алекс" розповів, що вранці 30 вересня почалися активні штурмові дії російської армії на Вовчанському напрямку.

Благо, хлопці готові до такого розвитку подій. Проте далі може бути більше загострення,

– зауважив він.

Уже по обіді стало відомо, що завод намагалися атакувати росіяни із застосуванням 17 одиниць бронетехніки. Вона була вщент заповненої десантниками. Штурм було успішно відбито українською армією. Ворог зазнав втрат.

Нагадаємо, що речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев раніше розповідав, що ситуація на заводі у Вовчанську залишається напруженою. Цей об'єкт – найголовніша ціль росіян на цьому напрямку.

"Він (ворог – 24 Канал) якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар, втрата цього об'єкта", – зауважив Саранцев.