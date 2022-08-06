За 100 тисяч рублів, яких насправді немає: росія обманом шукає найманців в Азії

росія почала шукати найманців для участі у війні проти України серед громадян Киргизстану. Спочатку країна-агресорка пропонує легальну роботу і тільки згодом розкриває деталі.

Про це 24 каналу розповів журналіст MediaHab Арген Бактибек уулу. За його словами, це певний рівень відчаю у російської влади.

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Запрошують на роботу у приватні охоронні підприємства

Громадян Киргизстану обманом заманюють у приватні військові компанії, пропонуючи роботу у приватних охоронних підприємствах. Їм обіцяють зарплату у 100 тисяч рублів, а також сприяння отриманню громадянства росії.

Коли люди звертаються за вказаним номером, їм пропонують зовсім інші речі. Говорять, що робота у приватних охоронних підприємствах вже не актуальна, і починають засипати новими пропозиціями.

Країна-агресорка вербує громадян усіх країн, крім ЄС, НАТО та України. При цьому їм необов'язково мати військовий вишкіл, беруть навіть людей із судимістю.

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Ніхто не гарантує отримання грошей

За словами Аргена Бактибека уулу, 100 тисяч рублів є хорошою сумою для громадян Киргизстану. Однак росіяни пропонують більше, коли повідомляють про те, що треба буде їхати на війну в Україну – 240 тисяч.

Але ми розуміємо, що на місці ніхто не гарантує отримання цих грошей. І ми своїй аудиторії спробували це все пояснити. Сказати те, що там кожен міліметр зараз в Україні – це небезпечна земля, туди не варто ходити,

– зауважив журналіст.

Він розповів, що відео з передової, де ЗСУ знищують окупантів, допомагають переконати людей не йти воювати проти нашої держави.

Також журналіст додав, що в їхньому законі є стаття про заборону участі у військових діях на території інших країн. Тому росіянам доводиться проводити приховане вербування – видавати себе за інших, а потім уже пояснювати умови.

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