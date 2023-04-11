"Шпигуноманія та параноя у Росії посилились": як на росіян впливають дані зі США

Росія активно шукає американських розвідників. Оприлюднені дані від розвідки США мають певний позитив. Це сигнал для росіян та держав, які у якийсь спосіб співпрацюють із країною-агресоркою.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, розвідка Сполучених Штатів Америки має величезні можливості.

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Кремль шукає агентів США

Фесенко зазначив, що Росія ще з 2022 року шукає американських агентів. Розвідка США знала про плани Владіміра Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. У них були інформатори у Кремлі та військовому керівництві.

Шпигуноманія і параноя у них посилились. До прикладу, вони затримали американського журналіста, звинувачують його у шпигунстві. Справа не у тому, що він збирав розвідувальні дані, у цьому сумнівається абсолютна більшість експертів. Швидше за все, його затримали для обміну,

– вважає він.

Політолог переконаний, що оприлюднені дані від американських розвідників є сигналом для росіян та країн, які співпрацюють із Росією, що за ними може стежити розвідка США.

"Це сигнал росіянам, що США уважно стежить за ними. У американських розвідників є потужні інструменти отримання секретної інформації. Також це сигнал іншим країнам, які у якийсь спосіб співпрацюють з Росією", – зауважив Фесенко.

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