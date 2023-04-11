"Шпигуноманія та параноя у Росії посилились": як на росіян впливають дані зі США
Росія активно шукає американських розвідників. Оприлюднені дані від розвідки США мають певний позитив. Це сигнал для росіян та держав, які у якийсь спосіб співпрацюють із країною-агресоркою.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, розвідка Сполучених Штатів Америки має величезні можливості.
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Кремль шукає агентів США
Фесенко зазначив, що Росія ще з 2022 року шукає американських агентів. Розвідка США знала про плани Владіміра Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. У них були інформатори у Кремлі та військовому керівництві.
Шпигуноманія і параноя у них посилились. До прикладу, вони затримали американського журналіста, звинувачують його у шпигунстві. Справа не у тому, що він збирав розвідувальні дані, у цьому сумнівається абсолютна більшість експертів. Швидше за все, його затримали для обміну,
– вважає він.
Політолог переконаний, що оприлюднені дані від американських розвідників є сигналом для росіян та країн, які співпрацюють із Росією, що за ними може стежити розвідка США.
"Це сигнал росіянам, що США уважно стежить за ними. У американських розвідників є потужні інструменти отримання секретної інформації. Також це сигнал іншим країнам, які у якийсь спосіб співпрацюють з Росією", – зауважив Фесенко.
Фесенко про шпигуноманію у Росії: дивіться відео
Що відомо про "витік" документів щодо контрнаступу ЗСУ
- Видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться, що в мережу начебто потрапили військові документи НАТО та США. У них нібито є "інформація про контрнаступ ЗСУ".
- Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ. Він зазначив, що чимало інформації з цих "секретних паперів" є відвертою брехнею.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що у такий спосіб, очевидно, Кремль має намір зірвати контрнаступ ЗСУ та постачання озброєння від західних партнерів.