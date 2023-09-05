Росія скасувала масштабні навчання "Запад": яка причина

Росія у 2023 році вирішила скасувати свої показові навчання "Запад", хоч проводила їх кожні два роки. Цю інформацію підтвердив глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу.

Відповідну інформацію опублікували пропагандисти, посилаючись на відповідь посіпаки Путіна під час пресконференції. Раніше про скасування навчань повідомляла британська розвідка, пише 24 Канал.

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У Росії скасували навчання "Запад"

У Росії Шойгу запитали, чи буде Росія у 2023 році проводити навчання "Запад".

Ні, цього року у нас навчання на Україні (в Україні – 24 Канал),

– заявив Шойгу.

Він більш детально не пояснив причину скасування навчань, проте про це говорило Міністерство оборони Великої Британії ще задовго до коротких заяв Шойгу.

Чому Кремль не проводить показові навчання "Запад"

Навчання "Запад" є спільними стратегічними навчаннями Росії та Білорусі, які вороги проводили раз на два роки на території Білорусі. Зокрема, вони проходили у 2009, 2013, 2017, 2021 роках. Їхня мета була не так навчити солдатів, як показати видовище.

Розвідка Великої Британії заявила ще наприкінці серпня, що в Росії не проводитимуть навчання "Запад" через те, що:

у Кремля замало військ і техніки;

є реальна ймовірність того, що російське керівництво чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань під час війни.

Неефективність російських військових в Україні показала, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність та переважно проводилися для показу,

– пояснили в Міноборони Британії.

Там також пояснили, що Росія проводила навчання у західному регіоні, щоб продемонструвати, що пріоритетом для російських загарбників є "протидія загрозі НАТО".