Під ударом – Херсонщина і Зміїний: чому ворог активізував скидання авіабомб по Україні
Останнім часом російські загарбники активізували скидання керованих авіабомб по Україні. Основна маса припадає по Херсонщині та у напрямку острова Зміїний.
Цієї доби терор також тривав. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Чому Росія активізувала скидання авіабомб
За словами Гуменюк, на сьогодні ворог дійсно почуває перевагу у повітрі. Так, окупанти активізували використання авіабомб і за минулу добу на Півдні було випущено 30 таких керованих авіабомб.
Основна маса – по Херсонщині. Також ворог активно застосовує їх у напрямку острова Зміїний. Цієї доби також тривав терор, потерпала Бериславщина,
– розповіла речниця.
Гуменюк додала, що перевагу ворог віддає нічному часу і це вкотре підтверджує терористичність цих атак, коли люди сплять.
Окупанти часто атакують Україну керованими авіабомбами
- Нагадаємо, що 25 вересня російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Загинули 73-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще двоє осіб – поранені. 55-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.
- Також раніше окупанти завдали авіаудару по Херсону. Загарбники скинули на Херсон дві керовані авіабомби. Унаслідок атаки постраждали шестеро осіб.
- Крім того, російська армія атакувала острів Зміїний. За допомогою тактичної авіації ворог скинув у районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.