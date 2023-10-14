Під ударом – Херсонщина і Зміїний: чому ворог активізував скидання авіабомб по Україні

Останнім часом російські загарбники активізували скидання керованих авіабомб по Україні. Основна маса припадає по Херсонщині та у напрямку острова Зміїний.

Цієї доби терор також тривав. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому Росія активізувала скидання авіабомб

За словами Гуменюк, на сьогодні ворог дійсно почуває перевагу у повітрі. Так, окупанти активізували використання авіабомб і за минулу добу на Півдні було випущено 30 таких керованих авіабомб.

Основна маса – по Херсонщині. Також ворог активно застосовує їх у напрямку острова Зміїний. Цієї доби також тривав терор, потерпала Бериславщина,

– розповіла речниця.

Гуменюк додала, що перевагу ворог віддає нічному часу і це вкотре підтверджує терористичність цих атак, коли люди сплять.

Окупанти часто атакують Україну керованими авіабомбами