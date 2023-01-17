"Пропагандистське шоу": Росія скликає Радбез ООН через "утиски" УПЦ МП

Росія намагається гнути свою пропагандитську лінію. Владімір Путін зробить чергову спробу заявити про "утиски" всього російського.

Про це 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що росіяни мають лише одну мету – хочуть виправдати цю війну.

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17 січня 2023 року Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії, аби розглянути питання про "утиски" московського патріархату в Україні.

Навіщо Росія скликає Радбез

Росія як постійний член Радбезу ООН має право для його скликання. За словами Фесенка, країна-агресорка використовує цей майданчик винятково для "пропагандистських шоу".

Політолог переконаний, що через особливий статус Росії в Радбезі ООН і її моделі поведінки цей майданчик перетворився з політичного органу, де ухвалюють рішення заради безпеки у всьому світі на майданчик "політичних і навіть ідеологічних шоу".

Про що говоритиме ворог

Росія на Радбезі збирається гнути свою агітаційну лінію, переконувати, що в Україні притискають російськомовних, російську церкву, переконаний Фесенко.

Він звернув увагу на те, що московський патріархат звинувачують у прислужуванні Росії, яка веде проти України війну.

"Середини в цьому питанні бути не може, або ти зі своєю країною, або ти проти неї", – підкреслив спікер.

Він наголосив, що такими діями сама Росія дає підстави вважати, що фактично УПЦ московського патріархату – це не українська, а російська церква.

Вони захищають. Завжди захищають своїх, як правило,

– акцентував Фесенко.

Фесенко скликання Росією Радбезу ООН: дивитись відео

Чергова порція пропаганди

Росія хоче використати Раду Безпеки ООН як можливість виправдатися перед своїм народом.

Виправдовуються вони лише для своїх зомбігромадян, хоча громадянами і не можна називати більшість росіян, це піддані. Вираз "піпл хаваєт" точно передає їхню модель відносин між державою і підданими ще з радянських часів,

– додав Фесенко.

Ба більше, підкреслив політолог, Путін хоче таку саму модель створити для усього світу, однак засобів для цього він не має.

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