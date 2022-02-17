Росія сконцентрувала поблизу України 130 тисяч військових, – секретар оборонного комітету Ради

Росія продовжує стягувати своїх військових до українських кордонів. Нині там зосереджено близько 130 тисяч одиниць особового складу.

Однак серед них немає бригад, готових до повномасштабної війни. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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150 (тисяч російських військових поблизу кордону – 24 канал) немає, я впевнений. Можливо, 130 тисяч, якщо ми візьмемо разом із (тими, що перебувають на території окупованих – 24 канал) Криму, Донецької та Луганської областей і військами аж до Кавказу. Може, буде 130 тисяч разом із флотом,

– сказав нардеп.

У Росії – великі проблеми в армії

Парламентар зазначив, що у Росії – дивізійна система. Він пояснив, що там воюють дивізії та бригади.

"Коли вони не боєготові, беруть із одного підрозділу щось боєготове, з другого, з третього, і ліплять із цього батальйонно-тактичну групу, яка є чисельністю тільки по 500 – 600 – 700 людей. Зібрали все гарне і відправляють десь на Захід, до наших кордонів", – продовжив він.

У них дуже великі проблеми в армії: немає боєготових частин, вони їдуть із Далекого Сходу. Це свідчить, що цілих бригад, готових до війни, у них немає,

– вказав Роман Костенко.

Загроза залишається актуальною

Водночас секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки додав, що загроза з боку Росії залишається актуальною. Адже країна-агресор спроможна на локальні воєнні дії.

Загроза у нас залишається з 2014 року. Кожного разу як графік – то зростає, то зменшується, залежно від стабільності ситуації або всередині країни, або політичної ситуації навколо країни. Тому загроза у нас була, є і буде. Найбільша загроза – це точкова ескалація,

– підсумував нардеп.

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В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!