Їдкий дим і 100 гектарів могил: Росія спалює та ховає бійців на місці, щоб приховати втрати

Росія щодня втрачає сотнями загиблих свої військових на Сході та Півдні України. Щоб приховати колосальні втрати, окупанти ховають тіла бійців на окупованих територіях.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що командування окупаційних військ Росії здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії. Саме в такий спосіб ворог намагається приховати реальні втрати особового складу.

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Ганна Маляр розповіла про два місця, де росіяни ховають своїх вбитих військових.

Один з таких пунктів утилізації тіл вбитих росіян розташований поблизу окупованого Мелітополя у Запорізькій області. Там, як повідомила Маляр, на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях.

За словами Маляр, місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Ще один морг окупанти облаштували на території окупованої Чаплинської районної лікарні в Херсонській області. Туди окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях.

Одна з локацій, за повідомленням Маляр, має площу до 100 гектарів.

Що відомо про втрати окупантів