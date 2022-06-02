Росія спить і бачить захоплення Одеси, – політолог відреагував на пропозицію Макрона Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Путіну погодити в ООН резолюцію щодо розблокування порту Одеси.

Водночас росіяни зацікавленні лише виключно в тому, щоб ми зняли оборону Одеси та розмінували цю акваторію, щоб висадити там десант. Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко.

Увага На Півдні росіяни атакували позиції ЗСУ з гелікоптерів Мі-8

Однак, на його думку, Макрон у цьому питанні не посідатиме ключову роль. Він зазначив, що цей процес більше координується через Антоніу Гутерреша – Генерального секретаря ООН.

Найкращим варіантом у питанні вивезення українського зерна і його продажу, а не безкоштовного вивезення (як це каже російська пропаганда) було б домовитись з Туреччиною, вважає Чаленко.

Натомість зрозуміло, чого зараз хоче Росія. Вона спить і бачить й мріє про українську Одесу,

– зазначив експерт.

Очевидно, що країна-агресорка використає цей момент, тому робить все для того, аби організувати новий наступ. Ба більше, на острові Зміїному зараз готується плацдарм для російського нападу на Одесу.

Останні новини щодо ситуації на Півдні: коротко

Російські окупанти на Півдні намагаються компенсувати нездатність створення нових ударних угруповань. Саме тому ворог атакував наші позиції з гелікоптерів.

Агресор також в Чорному морі 1 червня зосередив 3 кораблі. Також вороги витягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі. Там окупанти, ймовірно, хочуть їх полагодити.

На Миколаївщині вороги смертельно бояться контрнаступу ЗСУ. Саме тому вони, відступаючи, підривають мости. 1 червня Віталій Кім розповів, що вороги днями зруйнували міст у Давидовому Броді.

Дмитро Кулеба пояснив, що для розблокування портів у Одесі потрібні гарантії, що Росія не нападе з моря. Очільник МЗС України пояснив, що саме тому нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції.

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