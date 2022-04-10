Росія спробує вийти на адміністративні межі Херсонської області

Російські окупанти не покидають спроб взяти під повний контроль окремі території України. Зокрема, імовірно війська ворога спробують вийти на адміністративні межі Херсонської області.

Про це свідчать оперативні дані Генерального штабу Збройних Сил України.

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Росія спробує вийти на адміністративні межі Херсонщини

За оперативною інформацією Генштабу, на Південнобузькому напрямку окупанти намагалися зайняти втрачені позиції в районі Осокорівки.

Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області,

– зауважили в Генштабі.

Крім того, ворог може спробувати прорвати українську оборону та просунутися до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

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