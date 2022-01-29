"Росія спрямувала кров до кордону": у Міноборони спростували інформацію

У Міноборони України спростовують інформацію, що Росія начебто спрямувала до українського кордону запаси крові. Відповідну інформацію американські ЗМІ поширили наприкінці січня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що такі повідомлення мають на меті поширити страх та паніку в українському суспільстві. Це – елемент інформаційно-психологічної війни.

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Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності,

– заявила Маляр.

Зеленський назвав найгірший сценарій

Президент Володимир Зеленський заявив: найбільший ризик та найгірший сценарій для України – дестабілізація всередині країни.

Український лідер наголосив, що висока ймовірність атаки нікуди не зникла. Водночас вона також була у 2021, 2020, 2019 роках.

За словами Зеленського, варто "дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилинно, щосекундно, що завтра буде війна".

Президент також назвав постійні залякування з боку Росії мазохізмом. Жодного сенсу у таких діях Кремля нема.

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Допис Маляр:

Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві.