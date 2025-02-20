Нам знову пропонують роль сакральної жертви: 3 шляхи для України

Після обрання Дональда Трампа Україна обрала підхід діалогу і залучення. Київ сподівався, що це дозволить переконати Трампа відійти від риторики скепсису щодо нас і наших інтересів до їх врахування в рамках напрацювання і реалізації зовнішньої політики США.

Трамп повторює за Путіним

Але останні два тижні показали, що стратегія залучення має свої межі. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

До теми США більше не допомагатимуть: що Україні робити у цьому новому світі

Риторика Дональда Трампа щодо генези конфлікту дублює риторику Росії. А якщо генеза конфлікту відповідна, то і врегулювання не особливо буде враховувати наші інтереси.

Нам без особливих спроб це приховати пропонують знову стати сакральною жертвою, коштом безпеки і суверенітету якої будуть домовлятися із Москвою. Нас це не влаштовує і як наслідок є відповідна реакція із нашого боку.

Усе логічно й очікувано. Ну бо не можна вічно бути наївними дурнями коштом яких все відбувається.

Далі наша позиція і політика мала б спиратися на три ключові моменти:

зберігати можливість до діалогу із США, де готові враховувати наш інтерес;

далі демонструвати принциповість, коли цього вимагають безпека і суверенітет;

будувати коаліцію бажаючих з усіх країн світу, які далі готові підтримувати нас.

З радістю погоджуватися на нову оборудку за наш рахунок можуть лише мазохісти.