Від початку грудня росіяни стратили щонайменше 15 українських військових, які здалися в полон

Російські війська продовжують нехтувати усіма правилами ведення війни та систематично скоюють воєнні злочини. Так, на жаль, стало відомо, що від грудня 2023 року російські загарбники стратили, ймовірно, щонайменше 15 воїнів ЗСУ під час спроби здатися в полон.

Можливо із ще шістьма українськими військовими, які здавалися або вже здалися в полон, вчинили так само. У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch зазначають, що до норм міжнародного гуманітарного права та законів війни вони не могли бути об'єктом атаки.

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Російські війська стратили 15 воїнів ЗСУ

Правозахисники провели дослідження трьох випадків ймовірної страти щонайменше 12 українських військових, вони переглянули та проаналізували відеозаписи з дронів, які розміщувалися в мережі 2 та 27 грудня 2023 року, а також 25 лютого 2024 року.

У всіх цих випадках українські військовослужбовці демонстрували очевидний намір здатися в полон. Оскільки вони більше не брали участі в бойових діях, тобто вважалися особами, які вибули зі строю, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та законів війни вони не могли бути об'єктом атаки,

– зазначили у HRW.

Їм також вдалося дізнатися місця, де сталися дві страти, але через відсутність точних геоданих на відеозаписах не змогли точно визначити геолокацію третього. Правозахисникам також не вдалося встановити, до якої сторони належав дрон, що знімав відео з місця подій.

Було перевірено і четвертий випадок за допомогою іншого відео, опублікованого в мережі 19 лютого. Це відео показує, як два російські військових стріляють у трьох беззбройних українських солдатів, які здалися в полон. HRW не змогла визначити місце скоєння воєнного злочину.

Розслідування п'ятого випадку базується на інтерв'ю з українськими військовими, відеозаписі, опублікованому в Telegram 16 лютого, а також на матеріалах ЗМІ. За наявною інформацією, в цьому випадку було страчено шістьох військових.

Росіяни могли страти ще шістьох українських військових

За інформацією від правозахисників, ще один випадок страт українських військовослужбовців був зафіксований у Донецькій області. Відео, опубліковане в Інтернеті, демонструє, як група українських солдатів здається в полон, Потім троє російських солдатів стріляють ззаду і з обох сторін у напрямку українських військових, які явно здалися в полон.

Шестеро українських військових залишаються лежати на землі, в той час, як один з них, намагаючись повернутися в бліндаж, отримує смертельне поранення від кулі.

Цей інцидент стався поблизу села Іванівське, інформацію спочатку підтвердив волонтер GeoConfirmed EjShahid, а згодом і дослідники Human Rights Watch. Вони зазначили, що подібні страти не є винятком.

Дослідники також ідентифікували відео, зняте з російського дрона і опубліковане 5 лютого 2024 року, яке показує момент бою в Донецькій області. У цьому відео чітко чути голос, який віддає накази російським солдатам стріляти у військовослужбовців, які здалися в полон, заявляючи: "Полонених не брати, всіх розстріляти".

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