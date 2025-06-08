"ГУЛАГ-2": у Росії виявили раніше невідому мережу таборів для утримання полонених українців

Правозахисники виявили в Росії таємну мережу таборів, у яких незаконно утримують українських військовополонених і цивільних заручників — окремо від офіційної пенітенціарної системи. Раніше про це було невідомо.

Мережу російських таборів виявили здебільшого випадково. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство".

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У Росії створили мережу секретних в'язниць для українців

Адвокат і співзасновник гуманітарної ініціативи "Пошук. Полон" Микола Полозов розповів, що про ці установи стало відомо лише нещодавно – випадково, через згадки у судових документах, де російські чиновники вказували місця утримання полонених.

"У низці кримінальних справ щодо військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували", – пояснив правозахисник.

Йдеться про так звані "центри тимчасового утримання осіб, затриманих за протидію СВО". За словами правозахисника, таких таборів, імовірно, щонайменше чотири або п’ять, але цілком можливо, що їх значно більше. Раніше ж було відомо лише про утримання полонених у СІЗО або простих російських в'язницях.

Де саме знаходяться ці "центри" – невідомо.

Вони не входять до Федеральної системи виконання покарань, вони контролюються, очевидно, Міноборони і військовою поліцією. І звідти жодних відомостей – ми подавали запити – категорично не надають,

– пояснив Полозов.

Скільки саме українців утримують у таких умовах – невідомо. За словами Полозова, ті, кому вдалося вийти з полону, розповідають про жорстоке поводження і нелюдські умови. Водночас у звичайних СІЗО умови трохи кращі, особливо якщо полонених формально судять.

Полозов застерігає: після закінчення війни ця інфраструктура може бути використана вже для внутрішніх репресій проти громадян Росії.

Нагадаємо, українські військовополонені після повернення з полону розповідають шокуючі історії, і потребують тривалого ментального відновлення. Про історії звільнених полонених розповів голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Особливо запам’ятався Юсову момент, коли звільнений Максим Колесніков уперше за довгий час побачив яблуко. Юсов наголошує на важливості підтримки, оскільки це людські долі, що вимагають серйозної роботи для ментального повернення.