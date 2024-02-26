Кремлівська телеграм-мережа дискредитує судову реформу: хто веде ці канали, – розслідування

Громадська ініціатива "Голка" опублікувала дослідження, відповідно до якого ціла низка пов'язаних між собою телеграм-каналів працює в інтересах Росії. Якщо конкретніше – ці канали дискредитують судову реформу в Україні.

Російський слід є в багатьох суспільно-політичних процесах. Наприклад, він чітко простежується в блокуванні кордону з боку Польщі.

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Як Росія створила мережу телеграм-каналів і використовує їх собі на користь: деталі

Анонімні телеграм-канали стали інструментом Росії для війни у інформаційному полі. Соцмережу, з якої українці найбільше споживають новин, заснував росіянин Павло Дуров. При цьому українське законодавство регулює традиційні ЗМІ і не майже не зачіпає соцмережі,

– наголошують у матеріалі.

Мішенню атаки обрали реформу судової влади. Реформа важлива для зміцнення державності, від неї залежать і якість правосуддя, і інвестиційний клімат. Тож у популярному месенджері поширюють вигідні Росії наративи, зокрема намагаються підірвати довіру до системи правосуддя та до громадських організацій, які адвокатують судову реформу і проводять моніторинг доброчесності суддів.

Хто входить у цю мережу – назви каналів:

Ростислав Кравець;

Dubinskyi.pro;

Макс Бужанский;

Андрей Портнов;

АО "Кравець і партнери";

Под мантией;

Соросята;

Equilibrium;

Резидент;

Бородатая Бабушка;

Записки пасквилянта;

Украина новости;

Цибуля;

ШептунUA;

Украина Война;

Недоторкані;

Тень на плетень;

Политика Страны;

Антирейд;

Шрам;

Українська незалежна фундація правників;

Pavlovsky News;

Голубцы с Банковой;

Темный Рыцарь;

ЗеРада;

Легитимный;

Закон і бізнес;

Судово-юридична газета;

Elena Lukash.

У вибірку потрапили майже 60 телеграм-каналів. Їхні репости проаналізували на наявність інформації про судову реформу і тих, хто з нею пов'язаний.

"Удалося виокремити майже 30 каналів, які створюють інформаційне поле, аби гальмувати судову реформу та дискредитувати тих, хто її проводить", – ідеться в статті.

Громадська ініціатива "Голка" виявила зв'язки між телеграм-каналами, що подають інформацію про діяльність судів і провідних громадських організацій у секторі та можуть перебувати під проросійським впливом. До цієї мережі входять і ті канали, про які раніше писала СБУ, зокрема "Легитимный" і "Резидент". Але є й значна кількість інших, про які раніше у контексті проросійського впливу не згадували,

– підкреслюють розслідувачі.



Як пов'язані між собою окремі канали, які входять в мережу / Інфографіка "Голка"

Ключовими телеграм-каналами, які дискредитують судову реформу та провідні громадські організації, що допомагають її провести, в матеріалі названо канали "Ростислав Кравець", "Андрей Портнов", Dubinskyi.pro.

Як підсумовано в матеріалі, мережа дискредитує доброчесних суддів, членів Вищої Ради правосуддя та лідерів провідних громадських організацій, зокрема очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та голову правління Фундації DEJURE Михайла Жернакова.