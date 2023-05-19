Росії плювати на життя власних дітей: створила туристичні маршрути окупованими територіями

Попри те, що невдовзі повинен розпочатися контрнаступ ЗСУ, попри те, що на тимчасово окупованих територіях все частіше розквітає "бавовна", країна-терористка не перестає дивувати своєю цинічністю. Адже у небезпечні для здоров'я та життя регіони вона вирішила відправити на екскурсію власних же дітей.

Ризикувати життями неповнолітніх окупанти вирішили задля "формування іміджу туристичної привабливості нових суб'єктів РФ як територій із споконвічно російськими культурно-історичними традиціями". Таку "незабутню" подорож пропонує "Офіційний туристичний портал Брянської області", пише 24 Канал.

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Обіцяють відпочинок у Маріуполі

При цьому показати школярам середніх та старших класів Брянської області Росія захотіла не лише тимчасово окуповані території Криму та так званих "ЛДНР", а й Херсонської та Запорізької областей. І відбудеться така подорож під назвою "Нова Росія очима дитини: від Луганська до Криму".

Щоб виграти "незабутню" туристичну путівку, учасникам необхідно подати заявку на участь у конкурсі туристичних маршрутів. Що виглядає при цьому особливо цинічно та абсурдно – обмеженій кількості переможців обіцяють відпочинок тривалістю у 24 дні у таборах не лише Криму, а й знищеного окупантами Маріуполя.

Екстремальний дитячий туризм підтримується владою

Варто також зазначити, що відправити дітей у "веселу подорож" окупанти вирішили у період з 19 травня по 15 червня. При цьому ідею підтримав Департамент освіти та науки Брянської області, а її втілення профінансував федеральний бюджет.

Організатори подорожі зазначили, що таким чином молоде покоління буде залучене до розробки туристичних маршрутів, сформує у себе інтерес "до історії та культурно-природних пам'яток звільнених територій" та "почуття єднання з жителями регіонів Новоросії". При цьому навряд чи росіяни не розуміють, що окрім відвідування українських міст, діти також зможуть отримати "незабутні враження" від війни, яку країна-окупантка неспровоковано розв'язала проти України.

Ба більше, Росія може таким чином не лише зробити дітей заручниками перед майбутнім контрнаступом ЗСУ, а й волати, звинувачуючи Україну, якщо неповнолітні внаслідок її абсурдних та цинічних ідей таки постраждають.