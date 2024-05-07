Це може бути дуже небезпечно: навіщо Росії військовий союз з Сан-Томе та Принсіпі

Росія підписала договір про воєнну співпрацю з державою в Центральній Африці – Сан-Томе та Принсіпі. Тепер разом країни будуть проводити навчання, консультації у військовій сфері. При цьому африканська країна має нечисленні та не боєздатні збройні сили.

Російський опозиціонер, політичний діяч Владімір Мілов розповів 24 Каналу, що ця країна має унікально цінне географічне розташування. Тому попри свою невелику площу, це дуже цінна держава на Африканському континенті.

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Арена прямого геополітичного зіткнення

Сан-Томе та Принсіпі розташовано в самому центрі Гвінейської затоки, на перехресті усіх шляхів.

Росія може створити там власну військову базу, і це може бути дуже небезпечно,

– пояснив опозиціонер.

Російські військові намагаються проникати всюди в Африці – в Судан, в Нігер, інші країни.

"Вони бачать Африку як арену прямого геополітичного зіткнення з Заходом. Не можна сказати, що у них нічого не виходить. Фактично Росія створила "пояс" в Сахелі з Буркіна-Фасо, Нігера та Малі, де відбулись пропутінські та провагнерівські військові перевороти і звідки виганяють США", – наголосив Владімір Мілов.

Сан-Томе та Принсіпі Ця держава розташована на островах Сан-Томе і Принсіпі у Гвінейській затоці біля західного узбережжя Африки. Площа країни – 1001 квадратний кілометр, кількість населення – 187 356 осіб. Сан-Томе і Принсіпі є найменшою за площею після Сейшельських Островів державою Африки. Збройні сили країни складаються з невеликого сухопутного та військово-морського контингенту та мають обмежений бюджет.

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