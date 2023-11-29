"Майдан" не створити ззовні: на що розраховує Кремль своїми вкидами

Росія намагається розхитати ситуацію всередині України. І навіть має план під назвою "Майдан-3".

Але жодні сили ззовні не зможуть його створити. Про це 24 Каналу зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

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Дія російської пропаганди

Все, на що здатна Росія, – створювати і поширювати інформаційні фейки та робити вкиди. Роздмухують вони їх за допомогою фабрики тролів, які перебувають безпосередньо в Росії і здійснюють свою діяльність.

"Ця фабрика тролів вносить вкиди для роздмухування цих розколів. Сьогодні розбрат і хаос може призвести до зневіри народу, що ми не на одному боці. Але сторона у нас одна – досягнення скорішої перемоги", – відзначив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Валерій Кондратюк про роботу російської пропаганди: дивитись відео

За словами Кондратюка, можливості ФСБ щодо організації так званого "Майдану-3", а точніше заколоту або перевороту перебільшені. Так само, як і можливості "другої армії світу". Сьогодні важлива громадська думка.

"Громадська думка – це військові, які боронять нашу державу, волонтери, які допомагають армії, і кожен працівник, який платить податки. Ми – непереможна армія, яку неможна розривати, сіяти хаос і зневіру один в одного", – наголосив він.

Зазначимо, у листопаді 2023 року Володимир Зеленський наголосив, що Росія готується до масштабної дезінформаційної кампанії. Її мета – вчинити розкол серед українців та створити "хаос" всередині країни.

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