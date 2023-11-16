Росія створює напруження на кількох ділянках фронту: на що розраховує

Росіяни періодично створюють напруження то на одній ділянці фронту, то на іншій. У них є конкретна мета.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив 24 Каналу думку, що росіяни розраховують на виснаження України та Заходу від війни. Тим часом прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна переможе Росію у війні на виснаження.

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Росіяни сподіваються, що в України не вистачить ресурсів

Ступак розповів, що судячи зі зведень ISW росіяни то там, то там демонструють активність. Насправді ISW часто бере інформацію з російських пабліків і видає її за свою аналітику. Щодо окупантів, то вони дійсно намагаються тримати напруження й біля Куп'янська, й біля Лимана, й біля Роботиного, й на Херсонщині.

Розрахунок у росіян такий, що в України не вистачить живої сили (бо в ній ми реально обмежені), не вистачить боєприпасів, техніки, амуніції на всі напрямки й десь Україна зламається. Десь не вистачить війська, резервів, щось звідти заберемо, й тоді росіяни зможуть продавити,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Вони постійно перевіряють нашу оборону. Зокрема, після атак на Куп'янському напрямку, перемкнулись на Авдіївку. Після Авдіївки повернулись на Куп'янськ. Біля Роботиного в режимі активної оборони працюють постійно.

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Російські війська – "пожежна команда"

За словами ексспівробітника СБУ, треба визнати, що поки в Україні говорили про контрнаступ, а Захід допомагав у підготовці, росіяни побудували потужну оборону. Там усе заміновано. Вони побудували й підземні переходи, яких навіть з повітря не видно.

"Дійсно, це схоже на таку тактику, мовляв, українці на Півдні намагаються рухатись, але їм не все вдається. Тому вони можуть собі дозволити тимчасово забрати звідти певну кількість людей, перекинути їх на Куп'янськ, Лиман, Авдіївку", – зауважив Ступак.

У випадку ж серйозного прориву українці ці війська за день – два повернуть на вихідні позиції. Тому виходить, що російські війська – це така собі "пожежна команда", що катається уздовж фронту.

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