Росія створює нову загальновійськову армію: у ГУР оцінили загрози для України

Британська розвідка повідомила, що агресор створює нову армію на тимчасово окупованому Півдні України. Загрози для нашої держави оцінили в ГУР Міноборони.

В ефірі телемарафону Андрій Юсов зазначив, що ворог постійно проводить перегрупування. Водночас представник ГУР наголосив, що наразі значного посилення чи зміни особового складу немає, передає 24 Канал.

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"Україна готує адекватну відповідь"

Андрій Юсов зауважив, що ворог постійно зазнає втрат та намагається відновитися. Постійно відбуваються перегрупування окупаційних військ.

Наразі значного підсилення та зміни особового складу немає. Іде поповнення втрат. Так, це відбувається. Нові частини, нові підрозділи поступають для того, щоб відновити значні втрати окупантів, як на Півдні, так і на Сході нашої країни. Звичайно ж, Україна за цим спостерігає й готує адекватну відповідь,

– підкреслив представник ГУР.

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