Росія створює паніку у Європі та США, – Арахамія назвав мету Кремля

У Росії є певна мета, задля якої вона розсіює паніку у ЗМІ Європи та США. Кремль хоче у такий спосіб відволікти інвесторів від вкладання грошей в Україну.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він вважає, що це один з компонентів гібридної війни.

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"Коли на всіх шпальтах світових видань було написано, що Росія збирається напасти на Україну, ми заспокоювали інвесторів. Водночас за це отримали критику від опозиції. Мовляв, весь світ говорить, а ми замовчуємо цю тему", – зазначив голова фракції.

Арахамія вважає, що Росія зараз активно намагається "створити передпанічні стани".

Зараз Росія дуже активно саме в ЗМІ у Європі та США намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично передусім відволікти інвесторів від вкладання в Україну,

– запевнив Арахамія.

Одним з доказів цього, на думку Арахамії, є публікація видання New York Times. У ЗМІ повідомили, що Україна отримала підтвердження на транш МВФ. Однак ілюстрацією до новини було фото літака з фронту, який палає.

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